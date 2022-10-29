Генерал США Холт: Путин прав, что миру предстоит опасное десятилетие

Генерал ВВС США в отставке Блейн Холт в интервью Newsmax прокомментировал слова Владимира Путина.

Он согласился с российским президентом в том, что следующее десятилетие будет самым опасным для всего мира со времен Второй мировой войны.

По словам Холта, глобальную опасность создают слабость Соединенных Штатов и вакуум лидерства.

Генерал также подчеркнул, что США необходимо пойти на контакт с Россией, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию.