Генерал США Холт: Путин прав, что миру предстоит опасное десятилетие
Генерал ВВС США в отставке Блейн Холт в интервью Newsmax прокомментировал слова Владимира Путина.
Он согласился с российским президентом в том, что следующее десятилетие будет самым опасным для всего мира со времен Второй мировой войны.
По словам Холта, глобальную опасность создают слабость Соединенных Штатов и вакуум лидерства.
Генерал также подчеркнул, что США необходимо пойти на контакт с Россией, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию.
Опубликовано: Светлана Репина
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