Байден обвинил республиканцев в причастности к нападению на супруга Нэнси Пелоси

Президент Джо Байден в пятницу назвал «отвратительным» нападение на мужа спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, Пола, напрямую связав слова нападавшего ситуацией во время штурма Капитолия 6 января.

«Есть мнение, что этот парень использовал ту же самую риторику, которая использовалась 6 января при нападении на Капитолий США», — сказал Байден во время речи на ежегодном ужине в честь независимости Демократической партии Пенсильвании, где он и Вице-президент Камала Харрис проводила кампанию за кандидатов от Демократической партии Пенсильвании.

Крики преступника «Где Нэнси?» во время вторжения в дом рано утром в пятницу повторили скандирование сторонников Трампа, которые обыскивали залы Капитолия в поисках спикера, пытаясь помешать подтверждению победы Байдена в 2020 году.

«Это отвратительно. В Америке нет места. Слишком много насилия — политическое насилие — слишком много ненависти, слишком много сарказма», — сказал Байден. «И что заставляет нас думать, что одна партия может говорить об украденных выборах, о том, что Covid — это розыгрыш, [что] все это сплошная ложь, и это не влияет на людей, которые могут быть не так хорошо сбалансированы? Что заставляет нас думать, что это не изменит политический климат? Хватит, хватит».

Байден начал свою речь, попросив толпу сделать короткую паузу, чтобы «послать нашу любовь Нэнси Пелоси», добавив, что он разговаривал с спикером, и ее муж «похоже, чувствует себя хорошо». Позже он призвал «каждого человека с чистой совестью» «четко и недвусмысленно выступить против насилия в нашей политике, независимо от того, какова ваша политика».

Напомним, что супруг спикера Палаты представителей США был атакован в своем доме злоумышленником вооруженным молотком. Сообщается, что пожилому человеку сделали операцию и его здоровью ничего не угрожает.