Минобороны РФ: ВСУ повредили морской тральщик «Иван Голубец» в Севастополе

Генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал об утренней атаке ВСУ на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

29 октября представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что служащие ВСУ совместно с представителями ВМС Великобритании атаковали на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь и обеспечивающие безопасность «зернового коридора».

Отмечается, что в атаке на Севастополь украинской стороной были задействованы 9 БПЛА и 7 автономных морских беспилотных аппаратов, каждый из которых был уничтожен ВС РФ.

Конашенков добавил, что в ходе произошедшего был повреждён морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная.