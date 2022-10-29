Минобороны РФ: ВСУ повредили морской тральщик «Иван Голубец» в Севастополе
Генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал об утренней атаке ВСУ на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.
29 октября представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что служащие ВСУ совместно с представителями ВМС Великобритании атаковали на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь и обеспечивающие безопасность «зернового коридора».
Отмечается, что в атаке на Севастополь украинской стороной были задействованы 9 БПЛА и 7 автономных морских беспилотных аппаратов, каждый из которых был уничтожен ВС РФ.
Конашенков добавил, что в ходе произошедшего был повреждён морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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