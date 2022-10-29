Пушилин сообщил об обмене пленными с Украиной по система 50 на 50
2022-10-29 14:26
Украина и Россия 29 октября провели очередную процедуру обмена военнопленными.
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал об очередной процедуре обмена военнопленными с Украиной.
По словам Пушилина, в Украине отправятся пятьдесят пленных бойцов Вооруженных сил Украины.
В Российскую Федерацию отдали столько же военнослужащих. В том числе были обменяны 7 солдат из ДНР и двое из ЛНР.
"Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о проходящем обмене военнопленными по формуле "50 на 50", в их числе семь военных из ДНР и двое из ЛНР", - пишут "Известия".
Опубликовано: Николай Скира
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