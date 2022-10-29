Ольга Бузова прибыла в ДНР с гуманитарной миссией

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова прибыла с гуманитарной миссией в рамках акции фонда «Здоровое Отечество».

29 октября российские СМИ сообщили, что российская телеведущая и певица Ольга Бузова прибыла в Донецк с добровольческой миссией в рамках акции фонда «Здоровое Отечество», самостоятельно разгрузив машину с гуманитарной помощью для местных жителей.

Бузова, планирующая посетить Амвросиевку после Донецка, также анонсировала создание досуговых центров для несовершеннолетних на территории ДНР, объясняя своё решением тем, что «детство не вернуть».