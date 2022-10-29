Daily Mail утверждает, что «шпионы Путина» взломали телефон Лиз Трасс
2022-10-29 23:01
Источник британского издания сообщает, что в Лондоне разгорается настоящий скандал, после просочившейся информации, что телефон экс-премьера Лиз Трас был взломан российскими спецслужбами.
Издание со ссылкой на свои источники в службах безопасности, утверждает, что российским хакерам удалось получить доступ к телефону бывшего премьер-министра Британии Трасс.
Благодаря этому, российские шпионы могли следить за переговорами Даунинг-стрит с союзниками, ч том числе с киевским режимом.
Утверждается, что взлом был выполнен накануне назначения Лиз Трасс на пост премьер-министра и об этом знал Борис Джонсон, но скрыл ЧП от общественности.
Опубликовано: Тарас Медведев
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