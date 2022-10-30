Словения поставит Украине 28 модернизированных советских танков
2022-10-30 08:07
По сообщениям СМИ в Любляне, Словения передала Украине 28 модернизированных советских танков М55С.
Для этого член ЕС и НАТО должен получить из Германии 35 мощных военных грузовиков и 5 автоцистерн.
Это один из так называемых проектов обмена кольцами, в котором Германия помогает не Украине напрямую, а партнерам по НАТО, которые передают технологии Киеву.
Опубликовано: Тарас Медведев
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