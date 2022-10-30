Минобороны России раскрыло детали атаки дронов на Черноморский флот
Специалисты минобороны подняли со дна фрагменты дронов, атаковавших Черноморский флот.
Поисковая группа подняла со дна обломки дронов, применявшихся для атаки на Черноморский флот в Севастополе, сообщили в Минобороны России.
"После атаки на корабли, задействованные для охраны зернового коридора, обломки дронов, использованных киевским режимом, под руководством представителей Великобритании, обнаружены и подняты на поверхность", - рассказали в оборонном ведомстве.
Как сообщили в Министерстве обороны России морские дроны были запущены в районе Одессы, а затем двигались по "зеленому коридору", после этого сменили курс и атаковали российское военные корабли, базирующиеся в Севастополе.
Опубликовано: Максим Алексеев
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