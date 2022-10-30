В Совфеде РФ заявили, что блокировка YouTube приведет к пагубным последствиям

Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ сенатор Андрей Климов рассказал изданию «Подъем», что блокировка YouTube приведет к пагубным последствиям.

По его словам, на данный момент нет отечественной площадки, которая могла бы заменить этот сервис.

Климов считает необходимым создать такую площадку, но отмечает, что работа в данном направлении идет не слишком хорошо.

Он также отметил, что экстренная блокировка YouTube затронет миллиона россиян, к тому же есть способы для обхода блокировок.