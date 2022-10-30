Neewsweek: Финляндия разместит ядерное оружие на границе РФ после вступления в НАТО
2022-10-30 22:04
Газета Neewsweek сообщило о намерениях Хельсинки расположить ядерное оружие НАТО на российских границах после вступления Финляндии в Североатлантический альянс.
30 октября американское информационное агентство Neewsweek сообщило, что в случае, если заявка Финляндии на членство в НАТО будет одобрена всеми тридцатью странами-участницами Североатлантического альянса, Хельсинки передислоцируют ядерное оружие военного блока прямо к российским границам.
Примечательно, что ранее пресс-служба правительства Финляндии публично пообещала властям РФ о том, что страна откажется от расположения ядерных вооружений на своей территории.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Neewsweek: Финляндия разместит ядерное оружие на границе РФ после вступления в НАТО
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