Neewsweek: Финляндия разместит ядерное оружие на границе РФ после вступления в НАТО

Газета Neewsweek сообщило о намерениях Хельсинки расположить ядерное оружие НАТО на российских границах после вступления Финляндии в Североатлантический альянс.

30 октября американское информационное агентство Neewsweek сообщило, что в случае, если заявка Финляндии на членство в НАТО будет одобрена всеми тридцатью странами-участницами Североатлантического альянса, Хельсинки передислоцируют ядерное оружие военного блока прямо к российским границам.

Примечательно, что ранее пресс-служба правительства Финляндии публично пообещала властям РФ о том, что страна откажется от расположения ядерных вооружений на своей территории.