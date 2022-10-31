Берлускони рассказал об условиях мирных переговоров между Россией и Украиной

Итальянский политик поделился мнением о возможных условиях мирных переговоров между Киевом и Москвой.

Итальянский политик Сильвио Берлускони поделился мнением о возможных условиях мирных переговоров между Россией и Украиной, сообщает La Repubblica.

"Президент Украины Владимир Зеленский мог бы сесть за стол переговоров если бы Запад прекратил поставки оружия в страну и пообщела сотни миллиардов долларов на восстановление разрушенных городов Украины", - сказал он.

Ранее сообщалось, что после присоединения к Российской Федерации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Владимир Зеленский заявил, что не будет вести переговоры с Москвой до тех пор, пока у власти остается Владимир Путин.