Берлускони рассказал об условиях мирных переговоров между Россией и Украиной
Итальянский политик поделился мнением о возможных условиях мирных переговоров между Киевом и Москвой.
Итальянский политик Сильвио Берлускони поделился мнением о возможных условиях мирных переговоров между Россией и Украиной, сообщает La Repubblica.
"Президент Украины Владимир Зеленский мог бы сесть за стол переговоров если бы Запад прекратил поставки оружия в страну и пообщела сотни миллиардов долларов на восстановление разрушенных городов Украины", - сказал он.
Ранее сообщалось, что после присоединения к Российской Федерации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Владимир Зеленский заявил, что не будет вести переговоры с Москвой до тех пор, пока у власти остается Владимир Путин.
Опубликовано: Максим Алексеев
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