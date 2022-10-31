Свищев: Украина хочет играть на чемпионате мира по футболу вместо Ирана
2022-10-31 19:37
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев заявил, что Украина не должна решать, какие страны будут участвовать в чемпионате мира по футболу.
Он напомнил, что Украинская ассоциация футбола потребовала от ФИФА исключить из числа участников чемпионата сборную Ирана.
По мнению Свищева, украинские футболисты хотят играть вместо иранских, но для этого нужно было хорошо выступать в отборочном турнире.
Он посоветовал украинцам заняться подготовкой молодежных команд, а при желании – провести свой чемпионат.
Опубликовано: Светлана Репина
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