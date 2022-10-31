Путин, Алиев и Пашинян начали трёхсторонние переговоры по Нагорному Карабаху
2022-10-31 20:47
В Сочи началось проведение трёхсторонних переговоров по Нагорному Карабаху между главами России, Азербайджана и Армении.
31 октября новостное агентство РИА, со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сообщило о начале проведения трёхсторонних переговоров между Владимиром Путиным, его азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Сочи.
Песков отметил, что в ходе встречи лидеры трёх государств обсудят нынешнюю ситуацию в Нагорном Карабахе, после серии двухсторонних встреч Путина с Алиевым и Пашиняном в сочинском санатории «Русь».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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