Путин, Алиев и Пашинян начали трёхсторонние переговоры по Нагорному Карабаху

В Сочи началось проведение трёхсторонних переговоров по Нагорному Карабаху между главами России, Азербайджана и Армении.

31 октября новостное агентство РИА, со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сообщило о начале проведения трёхсторонних переговоров между Владимиром Путиным, его азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Сочи.

Песков отметил, что в ходе встречи лидеры трёх государств обсудят нынешнюю ситуацию в Нагорном Карабахе, после серии двухсторонних встреч Путина с Алиевым и Пашиняном в сочинском санатории «Русь».