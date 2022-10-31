Минобороны России приостановило движение судов по зерновому коридору

Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило, что движение судов по зерновому коридору приостановлено.

В ведомстве отметили, что причиной такого решения является использование украинской стороной данного коридора для ведения боевых действий против России.

При этом в министерстве подчеркивают, что Россия не выходит из соглашения, а приостанавливает его действие.

По данным МО, до принятия украинской стороной дополнительных обязательств использование маршрута не является безопасным.