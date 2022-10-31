Минобороны России приостановило движение судов по зерновому коридору
2022-10-31 21:01
Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило, что движение судов по зерновому коридору приостановлено.
В ведомстве отметили, что причиной такого решения является использование украинской стороной данного коридора для ведения боевых действий против России.
При этом в министерстве подчеркивают, что Россия не выходит из соглашения, а приостанавливает его действие.
По данным МО, до принятия украинской стороной дополнительных обязательств использование маршрута не является безопасным.
Опубликовано: Светлана Репина
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