Путин объявил об окончании призыва в рамках частичной мобилизации в России
2022-10-31 23:31
Президент России Владимир Путин объявил об окончании частичной мобилизации в Вооруженные силы.
Частичная мобилизация в ряды Вооруженных сил Российской Федерации завершена, заявил президент страны Владимир Путин.
Ранее с докладом об успешном призыве на службу в ряды российской армии доложил министр бороны Сергей Шойгу.
Всего в рамках частичной мобилизации на военную службу призвано 300 тысяч граждан России.
Опубликовано: Максим Алексеев
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