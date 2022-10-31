Путин объявил об окончании призыва в рамках частичной мобилизации в России

APS
2022-10-31 23:31

Президент России Владимир Путин объявил об окончании частичной мобилизации в Вооруженные силы.

Частичная мобилизация в ряды Вооруженных сил Российской Федерации завершена, заявил президент страны Владимир Путин.

Ранее с докладом об успешном призыве на службу в ряды российской армии доложил министр бороны Сергей Шойгу.

Всего в рамках частичной мобилизации на военную службу призвано 300 тысяч граждан России.

Опубликовано: Максим Алексеев