Путин назвал число не участвующих в боевых действиях мобилизованных граждан
Президент России назвал количество мобилизованных граждан, не принимающих участие в боевых действиях в Украине.
Из числа частично мобилизованных граждан, 259 тысяч человек находятся на полигонах и участия в боевых действиях не принимают, заявил президент России Владимир Путин.
"В настоящий момент 41 тысяча призванных граждан находится в боевых порядках российских Вооруженных сил. Остальные занимаются боевой подготовкой на полигонах", - уточнил он.
Ранее президент России объявил об окончании частичной мобилизации.
Опубликовано: Максим Алексеев
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