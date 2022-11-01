Путин назвал число не участвующих в боевых действиях мобилизованных граждан

APS
2022-11-01 00:02

Президент России назвал количество мобилизованных граждан, не принимающих участие в боевых действиях в Украине.

Из числа частично мобилизованных граждан, 259 тысяч человек находятся на полигонах и участия в боевых действиях не принимают, заявил президент России Владимир Путин.

"В настоящий момент 41 тысяча призванных граждан находится в боевых порядках российских Вооруженных сил. Остальные занимаются боевой подготовкой на полигонах", - уточнил он.

Ранее президент России объявил об окончании частичной мобилизации.

Опубликовано: Максим Алексеев