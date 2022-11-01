NBC News: Байден разозлился на Зеленского во время телефонного разговора в июне

NBC News со ссылкой на собственные источники сообщает, что во время телефонного разговора в июне Джо Байден разозлился на Владимира Зеленского.

В тот раз президент США рассказал украинскому коллеге, что дал зеленый свет на оказание военной помощи Украине на 1 млрд долларов.

В ответ Зеленский стал перечислять всю дополнительную помощь, о которой Украина просила, но так и не получила ее. Это заставило Байдена выйти из себя и повысить голос. Он сказал, что его администрация и американские военные усердно работали, чтобы помочь Украине, и Зеленский мог бы выразить немного больше благодарности.

Позднее Владимир Зеленский сделал заявление, в котором похвалил США за их щедрую помощь, а отношения между двумя президентами улучшились.