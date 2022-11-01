Путин объявил удары по Украине 31 октября ответом на атаку на Черноморский флот
Президент России Владимир Путин заявил, что массированные удары по территории Украины 31 октября стали ответом на украинскую атаку на Черноморский флот.
По его словам, это можно считать ответом только отчасти, поскольку это далеко не все, что могла бы сделать Россия.
Путин выразил благодарность морякам Черноморского флота, которые отбили атаки со стороны Украины.
В результате российских ударов по Украине 31 октября во многих населенных пунктах страны возникли проблемы с электроэнергией и водоснабжением.
Опубликовано: Светлана Репина
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