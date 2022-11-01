Загадочные дольмены в России в Западном Кавказе до сих пор вызывают массу противоречий

Западный Кавказ — часть горной системы Большого Кавказа, расположен к северо-востоку от Чёрного моря и включает в себя более 111 тысяч гектаров земли.

В его пределах находятся тысячи мегалитических сооружений, которые называют дольменами, что переводится как “каменный стол”.

Археологи понятия не имеют, кто их построил, откуда взяты камни и для чего эти сооружения нужны. Хотя в России их называют гробницами, существует не так много исследований, которые подтверждают, что это их основное назначение.

Каждый из дольменов весит от 15 до 30 тонн, а их возраст достигает 6000 лет. На Западном Кавказе их насчитывается около 3000.

Остаётся загадкой, как они оказались здесь. Нет путей, по которым тяжёлые материалы могли доставить на место. Кроме того, поблизости нет ни одного карьера. Точность и аккуратность сооружений просто невероятны.

В 2007 году строители попытались реконструировать их с помощью современных высокоточных инструментов. Им это не удалось.

Дольмены порождают множество вопросов. Археолог Владимир Марковин считает, что их строители жили в глиняных хижинах, обрабатывали землю мотыгами и не знали ни гончарных кругов, ни железа.

Местные жители расскажут вам ещё менее правдоподобную историю о великанах, которые построили каменные жилища для гномов, разъезжавших верхом на зайцах.

Вероятно, дольмены — это места поклонения или захоронения. Скорее всего, мы никогда не узнаем тайну их строительства.