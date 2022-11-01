Песков: Путин не издаст указ о завершении частичной мобилизации в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не будет издавать указ о завершении частичной мобилизации в стране.

1 ноября глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам о том, что российский лидер Владимир Путин не будет издавать указ о завершении частичной мобилизации населения страны для участия в специальной военной операции в Украине.

Песков отметил, что перед принятием данного решения Путин «посоветовался с юристами», которые заверили президента России в том, что издание данного документа не требуется.