Песков: Путин не издаст указ о завершении частичной мобилизации в России
2022-11-01 14:16
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не будет издавать указ о завершении частичной мобилизации в стране.
1 ноября глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам о том, что российский лидер Владимир Путин не будет издавать указ о завершении частичной мобилизации населения страны для участия в специальной военной операции в Украине.
Песков отметил, что перед принятием данного решения Путин «посоветовался с юристами», которые заверили президента России в том, что издание данного документа не требуется.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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