Кремль возмутило молчание ЕС по терактам на «Северных потоках»

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что молчание Европы о терактах на «Северных потоках» нельзя оставлять без внимания.

Молчание столиц государств Европейского союза о вопиющих случаях совершения терактов на газопроводах "Северный поток" нельзя оставлять без внимания, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Имеются данные, что за терактами стоят британские специалисты. Поражена инфраструктура, притом не российской, международной инфраструктуры. Эта информация не должна оставаться без внимания", - возмутился пресс-секретарь президента России.

Дмитрий Песков заявил, что не смотря на то "непозволительное молчание Европы" анализ произошедших событий будет проведен.