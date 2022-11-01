Кремль возмутило молчание ЕС по терактам на «Северных потоках»
2022-11-01 14:27
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что молчание Европы о терактах на «Северных потоках» нельзя оставлять без внимания.
Молчание столиц государств Европейского союза о вопиющих случаях совершения терактов на газопроводах "Северный поток" нельзя оставлять без внимания, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Имеются данные, что за терактами стоят британские специалисты. Поражена инфраструктура, притом не российской, международной инфраструктуры. Эта информация не должна оставаться без внимания", - возмутился пресс-секретарь президента России.
Дмитрий Песков заявил, что не смотря на то "непозволительное молчание Европы" анализ произошедших событий будет проведен.
Опубликовано: Максим Алексеев
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