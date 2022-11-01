Соловьев заявил, что он не понял «эти танцы» со сбежавшей из России Собчак

СМИ сообщали, что Собчак стала подозреваемой в деле о вымогательстве, в котором обвиняются два сотрудника ее компании, но потом эти подозрения были сняты.

Телеведущий Владимир Соловьев считает позорищем то, что со спешно покинувшей пределы России Ксении Собчак сняли подозрения. По мнению тележурналиста, эмигрировавшие в другие страны состоятельные россияне выступают "на стороне зла", сообщает Москва24.

"Не понимаю вот эти танцы наших: "Ой, она проходит в качестве свидетеля. Ой, никак не проходит". Определитесь же! Следователи, вы мужики, или нет? Вы уж позицию выберите! Позорище", – высказался Владимир Соловьев в эфире "Соловьев LIVF".

Ведущий подчеркнул, что Ксения теперь требует к себе сочувствия, но не стоит его проявлять. "Кто на стороне зла? Осевшие в Израиле, наворовавшие в России, награбившие - якобы предприниматели, которые через губу свою родину теперь дерьмом мажут", – отметил журналист.

Ранее СМИ сообщали, что Собчак стала подозреваемой в деле о вымогательстве, в котором обвиняются два сотрудника ее компании - коммерческий директор Кирилл Суханов и бывший главред Tatler Ариан Романовский.

Позже МВД РФ изменило статус журналистки, и она вычеркнута из списка подозреваемых.