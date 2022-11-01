Два человека погибли при обстреле ВСУ села Благодатное в ДНР
2022-11-01 17:35
Штаб ТерО ДНР сообщил, что при обстреле украинскими бойцами села Благодатное погиб один мирный житель.
Во вторник вечером, 1 ноября 2022 года, пресс-служба Штаба территориальной обороны ДНР в официальном Telegram-канале сообщил об обстреле бойцами украинской армии села Благодатное в ДНР.
В штабе ТерО ДНР отметили, что в результате обстрела со стороны Украины села в Амвросиевском районе на улице Ленина от полученных травм скончался один мирный житель.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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