Два человека погибли при обстреле ВСУ села Благодатное в ДНР

Штаб ТерО ДНР сообщил, что при обстреле украинскими бойцами села Благодатное погиб один мирный житель.

Во вторник вечером, 1 ноября 2022 года, пресс-служба Штаба территориальной обороны ДНР в официальном Telegram-канале сообщил об обстреле бойцами украинской армии села Благодатное в ДНР.

В штабе ТерО ДНР отметили, что в результате обстрела со стороны Украины села в Амвросиевском районе на улице Ленина от полученных травм скончался один мирный житель.