Медведев: победа России над Украиной предотвратит мировую ядерную войну
2022-11-01 17:53
Бывший российский президент Дмитрий Медведев утверждает, что если Москва одержит победу в спецоперации, то мировой ядерной войны в ближайшем будущем не состоится.
Во вторник вечером экс-президент России Дмитрий Медведев опубликовал новый пост в Telegram, где объяснил, почему Запад и Киев являются прямыми разжигателями новой мировой войны с применениям оружия массового поражения.
Медведев напомнил, что западные страны хотят победы Украины в конфликте с РФ, после чего утраченные Киевом территории, которые стали российскими, вновь должны стать украинскими, однако это угрожает самому существованию России как государству и позволяет Москве задействовать ядерные вооружения в соответствии с российской ядерной доктрины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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