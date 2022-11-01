Медведев: победа России над Украиной предотвратит мировую ядерную войну

Бывший российский президент Дмитрий Медведев утверждает, что если Москва одержит победу в спецоперации, то мировой ядерной войны в ближайшем будущем не состоится.

Во вторник вечером экс-президент России Дмитрий Медведев опубликовал новый пост в Telegram, где объяснил, почему Запад и Киев являются прямыми разжигателями новой мировой войны с применениям оружия массового поражения.

Медведев напомнил, что западные страны хотят победы Украины в конфликте с РФ, после чего утраченные Киевом территории, которые стали российскими, вновь должны стать украинскими, однако это угрожает самому существованию России как государству и позволяет Москве задействовать ядерные вооружения в соответствии с российской ядерной доктрины.