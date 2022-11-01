Медведев: РФ имеет право применить в отношении Украины 19 пункт ядерной доктрины
2022-11-01 18:15
Дмитрий Медведев рассказал о том, что РФ имеет право применить против Украины ядерную доктрину.
Экс-президет России Дмитрий Медведев в своем тг-канале рассказал, что РФ имеет право применить в отношении Украины свою ядерную доктрину.
По словам Медведева, цель Украины – это освобождение отошедших к Российской Федерации территорий. Это, по словам Медведева, является угрозой территориальной целостности страны.
В связи с этим, пишет Медведев, Россия имеет право применить пункт 19 своей ядерной доктрины.
При этом стоит отметить, что ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ не намерена обстреливать Украину ядерными ракетами.
Опубликовано: Николай Скира
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