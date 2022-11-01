Медведев: РФ имеет право применить в отношении Украины 19 пункт ядерной доктрины

Дмитрий Медведев рассказал о том, что РФ имеет право применить против Украины ядерную доктрину.

Экс-президет России Дмитрий Медведев в своем тг-канале рассказал, что РФ имеет право применить в отношении Украины свою ядерную доктрину.

По словам Медведева, цель Украины – это освобождение отошедших к Российской Федерации территорий. Это, по словам Медведева, является угрозой территориальной целостности страны.

В связи с этим, пишет Медведев, Россия имеет право применить пункт 19 своей ядерной доктрины.

При этом стоит отметить, что ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ не намерена обстреливать Украину ядерными ракетами.