Глава КГБ Беларуси Тертель: НАТО готовит вторжение в Беларусь
2022-11-01 19:34
Иван Терртель рассказал о планах Запада по вводу войск на территорию Беларуси.
В белорусском Комитете Государственной безопасности заявили о возможном вторжении в страну со стороны Польши.
Об этом рассказал глава КГБ страны Иван Тертель. Его слова приводит информационное агентство ТАСС.
"Беларуси известно о планах по возможному вводу на территорию страны воинских контингентов со стороны Польши", – заявил он.
Опубликовано: Николай Скира
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