Глава КГБ Беларуси Тертель: НАТО готовит вторжение в Беларусь

Иван Терртель рассказал о планах Запада по вводу войск на территорию Беларуси.

В белорусском Комитете Государственной безопасности заявили о возможном вторжении в страну со стороны Польши.

Об этом рассказал глава КГБ страны Иван Тертель. Его слова приводит информационное агентство ТАСС.

"Беларуси известно о планах по возможному вводу на территорию страны воинских контингентов со стороны Польши", – заявил он.