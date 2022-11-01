КГБ Беларуси заявил о возможном нападении 101-й воздушно-десантной дивизии США на страну

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель рассказал о возможном нападении 101-й воздушно-десантной дивизии США на белорусское государство.

1 ноября глава Комитета государственной безопасности Республики Беларусь Иван Тертель в своём официальном пресс релизе заявил, что по имеющимся в распоряжении ведомства данным, 101-я воздушно-десантная дивизия США может напасть на страну с территории Польши.

Тертель утверждает, что американские воинские контингенты в настоящее время «частично уже базируется» в Польше для осуществления спланированного вторжения в белорусское государство.