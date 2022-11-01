Путин выдвинул требование возвращения РФ в зерновую сделку
Путин: возращение России в зерновую сделку только после гарантий безопасности от Киева.
1 ноября как сообщает пресс-служба Кремля президент Российской Федерации Владимир Путин выдвинул свои требования для возвращения России к зерновой сделке во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в котором было подчеркнуто, что Киев должен предоставить гарантии неиспользования зернового коридора в военных целях.
Сама сделка была приостановлена Москвой 29 октятбря после того как в Севастополе были атакованы беспилотниками ВСУ инфоструктура, а также боевые и гражданские корабли, в Минобороне РФ отметили, что подвергавшиеся нападению суда обеспечивали безопасность зернового коридора.
Опубликовано: Анастасия Меллер
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