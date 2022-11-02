Страховщики отказываются страховать грузы с Украины

Издания Dünya сообщается, что страховые компании отказываются предоставлять новые страховки для грузов с Украины.

Несмотря на приостановку российского участия в зерновой сделке, поставки грузов с Украины продолжаются.

Однако для страховщиков в данной ситуации есть трудности в связи с изменением уровня риска и ростом неопределенности.

Помимо этого, базовая ставка по военному страхованию судов повышена до 1,5% их стоимости.