Страховщики отказываются страховать грузы с Украины
2022-11-02 10:59
Издания Dünya сообщается, что страховые компании отказываются предоставлять новые страховки для грузов с Украины.
Несмотря на приостановку российского участия в зерновой сделке, поставки грузов с Украины продолжаются.
Однако для страховщиков в данной ситуации есть трудности в связи с изменением уровня риска и ростом неопределенности.
Помимо этого, базовая ставка по военному страхованию судов повышена до 1,5% их стоимости.
Опубликовано: Светлана Репина
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Страховщики отказываются страховать грузы с Украины
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