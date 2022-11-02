NYT: генералы РФ обсуждали использование ядерного оружия в Украине
Издание New York Times утверждает, что российские генералы якобы вели переговоры о применении ядерных вооружений России в ходе спецоперации.
В среду днём американская газета The New York Times со ссылкой на разведывательное ведомство Соединённых Штатов сообщила о том, что генералы вооружённых сил Российской Федерации якобы вели приватные обсуждения возможности применения тактического ядерного оружия на территории Украины.
Примечательно, что накануне Владимир Путин назвал нелогичным применение ядерных вооружений в Украине со стороны России, отметив, что украинский конфликт не подпадает под случаи для задействования российской ядерной доктрины сдерживания.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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