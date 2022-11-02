МО РФ: авиация России уничтожили взвод украинских РСЗО «Ураган» под Харьковом

Министерство обороны России сообщило о ликвидации взвода реактивных систем залпового огня "Ураган", состоявших на балансе вооружённых сил Украины.

В среду генерал-лейтенант российской армии Игорь Конашенков провёл брифинг Минобороны России, в рамках которого рассказал, что тактическая и военная авиация военно-космических сил РФ поразила командный пункт пятнадцатого полка национальной гвардии Украины, который был размещён в населённом пункте Кировск в ДНР.

Также Конашенков утверждает, что российская артиллерия уничтожила взвод РСЗО "Ураган" советского производства, который принадлежал армии Украины и базировался на Харьковском направлении.