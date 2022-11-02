МО РФ: авиация России уничтожили взвод украинских РСЗО «Ураган» под Харьковом
Министерство обороны России сообщило о ликвидации взвода реактивных систем залпового огня "Ураган", состоявших на балансе вооружённых сил Украины.
В среду генерал-лейтенант российской армии Игорь Конашенков провёл брифинг Минобороны России, в рамках которого рассказал, что тактическая и военная авиация военно-космических сил РФ поразила командный пункт пятнадцатого полка национальной гвардии Украины, который был размещён в населённом пункте Кировск в ДНР.
Также Конашенков утверждает, что российская артиллерия уничтожила взвод РСЗО "Ураган" советского производства, который принадлежал армии Украины и базировался на Харьковском направлении.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
Пэлтроу рассказала, как обклеила дом Шварцнеггера туалетной бумагой из-за того, что тот не раздавал конфеты на Хэллоуин
Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу призналась, что в детстве обклеила дом Арнольда Шварцнеггера туалетной бумагой из-за того, что тот не раздавал конфеты на ее любимый праздник Хэллоуин.Подробнее...
-
Песков: Путин может не выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента РФ в 2024 году
ВС РФ отбили атаку ВСУ на Купянском направлении, уничтожив 150 украинских солдат
Хакер Джокер: взломанную программу Delta делали по стандартам НАТО в США и Украине
ВКС России сбили истребитель МиГ-29 ВВС Украины в Харьковской области
Захарова: Трасс должна рассказать о письме Блинкену после взрыва «Северных потоков»