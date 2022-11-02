Москва призвала «ядерную пятерку» не поощрять провокации с ядерным оружием балансируя на грани вооруженного конфликта
2022-11-02 17:02
Власти Москва призвала «ядерную пятерку» не поощрять провокации с ядерным оружием балансируя на грани вооруженного конфликта.
2 Ноября Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало призыв странам «ядерной пятерки» о прекращении поощрения провокаций с применением оружия массового уничтожения.
МИД РФ призывает другие страны «ядерной пятерки» продемонстрировать свою готовность решения вопроса международно безопастности, основываясь на принципах равноправия, неделимой безопастности и взаимного учета интересов.
Опубликовано: Илья Крылов
Песков: Путин может не выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента РФ в 2024 году
LSM: Латвия продлила режим ЧС на границе с Беларусью до февраля 2023 года
Хакер Джокер: взломанную программу Delta делали по стандартам НАТО в США и Украине
Шольц: Германия поддерживает принцип «одного Китая»
Захарова: Трасс должна рассказать о письме Блинкену после взрыва «Северных потоков»