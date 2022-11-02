Власти Москва призвала «ядерную пятерку» не поощрять провокации с ядерным оружием балансируя на грани вооруженного конфликта.

2 Ноября Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало призыв странам «ядерной пятерки» о прекращении поощрения провокаций с применением оружия массового уничтожения.

МИД РФ призывает другие страны «ядерной пятерки» продемонстрировать свою готовность решения вопроса международно безопастности, основываясь на принципах равноправия, неделимой безопастности и взаимного учета интересов.