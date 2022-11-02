В Крыму пообещали подготовить для Зеленского тюремную камеру рядом с морем
2022-11-02 18:00
Советник главы Крыма Олег Крючков прокомментировал желание Зеленского посетить полуостров, чтобы увидеть море.
2 ноября новостное агентство РИА, со ссылкой на советника главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова, сообщило о том, что ряд следственных изоляторов и исправительных колоний, которые расположены в прибрежной зоне Крымского полуострова, готовы разместить в любой из своих камер действующего президента Украины Владимира Зеленского.
В частности, Крючков, комментируя заявление Зеленского о желании приехать в Крым, чтобы увидеть море, посоветовал ему выбрать трудовую исправительную колонию в Керчи близ сразу двух морей, Чёрного и Азовского.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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