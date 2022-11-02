Зеленский призвал украинцев не боятся ядерной войны с Россией
2022-11-02 18:22
Президент Украины призвал граждан не боятся ядерных угроз со стороны России.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей страны не боятся ядерной войны с Россией.
"Не стоит серьезно относится к ультиматумам и угрозам применения ядерного оружия для того, чтобы выполнялись условия России", - заявил украинский президент.
Владимир Зеленский подчеркнул, что самой большой ошибкой Украины за годы независимости было то, что она так и не смогла выстроить эффективную систему обеспечения собственной безопасности.
Опубликовано: Максим Алексеев
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