Зеленский призвал украинцев не боятся ядерной войны с Россией

Президент Украины призвал граждан не боятся ядерных угроз со стороны России.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей страны не боятся ядерной войны с Россией.

"Не стоит серьезно относится к ультиматумам и угрозам применения ядерного оружия для того, чтобы выполнялись условия России", - заявил украинский президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что самой большой ошибкой Украины за годы независимости было то, что она так и не смогла выстроить эффективную систему обеспечения собственной безопасности.