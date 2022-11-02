Кадыров уволил командира отряда «Ахмат» Алаудинова с поста председателя Совбеза Чечни

2 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об увольнении Апты Алаудинова с поста главы чеченского Совета безопасности.

Вечером среды был обнародован указ Рамзана Кадырова, который был подписан ещё 31 октября и гласящий, что командир военного спецподразделения "Ахмат" ;Апты Алаудинов уволен с должности председателя Совета безопасности Чеченской Республики. В указе подчёркивается, что Алаудинов ушёл с данного поста добровольно.

Примечательно, что сейчас Апты Алаудинов вместе с бойцами отряда спецназа "Ахмат" находится в зоне специальной военной операции и выполняет задачи, поставленные верховным главнокомандующим.