Падение биткоина: «криптозима» цифровых монет может перерасти в «ледниковый период»

Массовое падение цен на цифровые монеты названо «криптозимой», но эксперты полагают, что это начало «ледникового периода».

В 2022 году рынок цифровых монет пережил беспрецедентный спад, который назвали «криптозимой». За прошедшие месяцы текущего года стоимость мировой криптовалюты сократилась на 2 триллиона долларов, по сравнением с пиком 2012 года.

Один из лидеров цифрового рынка, биткоин, обвалился на 70% в сравнении с ноябрьским максимумом.

В отрасли уже сокращены тысячи рабочих мест. По этой причине ряд экспертов полагают, что "криптозима" - это лишь начало "ледникового периода" для криптовалют.