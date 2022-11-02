Падение биткоина: «криптозима» цифровых монет может перерасти в «ледниковый период»
2022-11-02 18:41
Массовое падение цен на цифровые монеты названо «криптозимой», но эксперты полагают, что это начало «ледникового периода».
В 2022 году рынок цифровых монет пережил беспрецедентный спад, который назвали «криптозимой». За прошедшие месяцы текущего года стоимость мировой криптовалюты сократилась на 2 триллиона долларов, по сравнением с пиком 2012 года.
Один из лидеров цифрового рынка, биткоин, обвалился на 70% в сравнении с ноябрьским максимумом.
В отрасли уже сокращены тысячи рабочих мест. По этой причине ряд экспертов полагают, что "криптозима" - это лишь начало "ледникового периода" для криптовалют.
Опубликовано: Максим Алексеев
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