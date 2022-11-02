Власти Украины готовят Киев к обороне от вторжения с севера

Украинские власти возводят новые фортификационные сооружения и огневые на подступах к городу.

Власти Украины готовят Киев к обороне от нападения с севера, возводятся новые фортификационные укрепления и огневые точки, рассказали в Командовании сухопутных войск. За основу взят анализ обороны столицы в феврале-апреле, уточнили в ведомстве.

"Совершенствуется система инженерного оборудования и фортификационных сооружений", - сообщается в Telegram-канале СВ ВСУ.

В ведомстве подчеркнули, что первоочередное внимание уделяется возведению позиций для огневых средств и укрытий для подразделений. Устанавливаются дополнительные минно-взрывные заграждения.