LSM: Латвия продлила режим ЧС на границе с Беларусью до февраля 2023 года

Издание LSM уведомляет о решении латвийского правительства продлить режим чрезвычайной ситуации на границе с Республикой Беларусь.

В среду вечером новостной интернет-портал LSM сообщил, что 2 ноября правительство Латвии ратифицировало постановление, согласно которому режим чрезвычайной ситуации на участке границы, сопряжённом с Беларусью, продлён до 10 февраля 2023 года. По данным LSM, речь идёт о продлении режима ЧС в Даугавпилсе и Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском регионах Латвии.

Примечательно, что журналисты LSM сообщили о том, что Министерство юстиции Латвии выступило против продления режима чрезвычайной ситуации на белорусской границе.