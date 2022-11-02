LSM: Латвия продлила режим ЧС на границе с Беларусью до февраля 2023 года
2022-11-02 19:46
Издание LSM уведомляет о решении латвийского правительства продлить режим чрезвычайной ситуации на границе с Республикой Беларусь.
В среду вечером новостной интернет-портал LSM сообщил, что 2 ноября правительство Латвии ратифицировало постановление, согласно которому режим чрезвычайной ситуации на участке границы, сопряжённом с Беларусью, продлён до 10 февраля 2023 года. По данным LSM, речь идёт о продлении режима ЧС в Даугавпилсе и Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском регионах Латвии.
Примечательно, что журналисты LSM сообщили о том, что Министерство юстиции Латвии выступило против продления режима чрезвычайной ситуации на белорусской границе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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