ЕС признал Запорожье Россией и наложил санкции
2022-11-02 19:54
Европейский Союз признал Запорожье частью Российской федерации и наложил санкции.
2 Ноября стало известно что европейские банки после введения 8-го пакета санкций ЕС отказались переводить деньги Запорожским организациям и ФОП-украинский вариант российского ИП.
Подобный исход Европейский Союз объясняет тем, что Запорожская область Российской Федерации внесена в санкционный список, при этом под санкции ЕС попали и жители областного центра, подконтрольного Украине.
Опубликовано: Илья Крылов
Hill: запрет Сунака на фрекинг будет подарком Путину и катастрофой для Лондона
Власти Польши изъяли у посольства России базу отдыха под Варшавой
Песков: Путин может не выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента РФ в 2024 году
Военный самолёт США нарисовал неприличный символ над армейской базой РФ
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры о зерновой сделке