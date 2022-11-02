ЕС признал Запорожье Россией и наложил санкции

Европейский Союз признал Запорожье частью Российской федерации и наложил санкции.

2 Ноября стало известно что европейские банки после введения 8-го пакета санкций ЕС отказались переводить деньги Запорожским организациям и ФОП-украинский вариант российского ИП.

Подобный исход Европейский Союз объясняет тем, что Запорожская область Российской Федерации внесена в санкционный список, при этом под санкции ЕС попали и жители областного центра, подконтрольного Украине.