Эрдоган провёл телефонный разговор с Владимиром Зеленским
2022-11-02 21:06
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о состоявшемся разговоре с турецким лидером Тайипом Эрдоганом.
2 ноября действующий президент Украины Владимир Зеленский в своём официальном Telegram-канале заявил, что поговорил по телефону со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, поблагодарив его за содействие в возобновлении участия России в «зерновой сделке».
Зеленский добавил, что в ходе разговора обсудил с Эрдоганом возможную помощь Турции в вопросе возвращения в Украину бойцов ВСУ, который были взяты в плен служащими Вооружённых сил России.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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