Эрдоган провёл телефонный разговор с Владимиром Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о состоявшемся разговоре с турецким лидером Тайипом Эрдоганом.

2 ноября действующий президент Украины Владимир Зеленский в своём официальном Telegram-канале заявил, что поговорил по телефону со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, поблагодарив его за содействие в возобновлении участия России в «зерновой сделке».

Зеленский добавил, что в ходе разговора обсудил с Эрдоганом возможную помощь Турции в вопросе возвращения в Украину бойцов ВСУ, который были взяты в плен служащими Вооружённых сил России.