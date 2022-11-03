Совбез ООН отклонил резолюцию России по биолабораториям в Украине

Совет безопасности ООН не смог принять предложенную Москвой резолюцию об украинских биологических лабораториях.

В ночь четверга постоянное представительство России при ООН вынесло на голосование в Совете безопасности при организации проект резолюции, которые призывает начать незамедлительное расследование деятельности, связанное с биолабораториями на подконтрольных Киеву территориях и разработкой биологического оружия в Украине.

По итогам заседания Совбез ООН не сумел принять проект российской резолюции, поскольку для её утверждения нужны были девять голосов из пятнадцати возможных.

Примечательно, что за принятие данной резолюции высказались Китай и сама Россия, в то время как против документа выступили представители Франции, Британии и Соединённых Штатов.