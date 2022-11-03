Совбез ООН отклонил резолюцию России по биологическим лабораториям в Украине

Совет безопасности ООН отклонил предложение России по проведению расследования о деятельности биологических лабораторий Украины.

Совет безопасности ООН отклонил проект резолюции России по проведению расследования о деятельности военных биологических лабораторий в Украине.

Предложение Москвы не набрало необходимых девяти голосов из пятнадцати. Резолюцию поддержали две страны - Россия и Китай, остальные против и воздержались.

Ранее сообщалось, что Россия инициировала в Совбезе ОНН предложение о проведении расследования деятельности США по производству биологического оружия в Украине.