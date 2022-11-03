Совбез ООН отклонил резолюцию России по биологическим лабораториям в Украине
2022-11-03 00:25
Совет безопасности ООН отклонил предложение России по проведению расследования о деятельности биологических лабораторий Украины.
Совет безопасности ООН отклонил проект резолюции России по проведению расследования о деятельности военных биологических лабораторий в Украине.
Предложение Москвы не набрало необходимых девяти голосов из пятнадцати. Резолюцию поддержали две страны - Россия и Китай, остальные против и воздержались.
Ранее сообщалось, что Россия инициировала в Совбезе ОНН предложение о проведении расследования деятельности США по производству биологического оружия в Украине.
Опубликовано: Максим Алексеев
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