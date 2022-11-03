Пентагон: Вашингтон одобрил продажу Финляндии снарядов для РСЗО
2022-11-03 00:44
Администрация США одобрила продажу Финляндии управляемых боеприпасов для РСЗО.
Администрация Соединенных Штатов одобрила продажу Финляндии управляемых боеприпасов для реактивных систем залпового огня, сообщили в Пентагоне.
Речь идет о 400 снарядах, модификаций М30 и М31 для РСЗО GMLRS на сумму 535 миллионов долларов.
В оборонном ведомстве США заявили, что Финляндия используют боеприпасы для укрепления боевых возможностей северного фланга Европы.
Опубликовано: Максим Алексеев
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