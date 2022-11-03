Кулеба: Испания поставит Украине мощные ЗРК MIM-23 Hawk и Aspide 2000

Вооруженные Силы Украины пополнятся новым мощным оружием, предназначенным для противодействия российским ракетам, сообщает Reuters.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в своем профиле в Twitter о плодотворной встрече со своим испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом. Он сообщил о скорой поставке Испанией Украине мощных ЗРК HAWK и Aspide.

По его словам, новое средство защиты поможет властям обеспечить адекватную защиту объектов критической инфраструктуры.

Контракт предусматривает поставку систем MIM-23 Hawk и Aspide 2000, а также боеприпасов к ним. Первых более чем достаточно для поражения более старых типов российских Су-25, Су-24 и более старых маневрирующих ракет, таких как Х-102.

MIM-23 Hawk может сбивать ракеты или самолеты на расстоянии до 40 километров и летящие на высоте до 18 километров. Выстреливаемые снаряды могут развивать максимальную скорость 2,4 Маха, а за эффективное поражение цели отвечает осколочная боевая часть массой 54 килограмма. На борту буксируемой или самоходной пусковой установки может быть три ракеты.

Итальянские зенитные комплексы Aspide 2000 также предназначены для борьбы с ракетами и авиацией. Ракеты массой 35 килограммов могут лететь со скоростью 4 Маха на расстояние до 20 километров (ЗУР — 40 километров). Полуактивная боевая часть наводится на цель с помощью радара. Правительство Испании обязалось впоследствии поставить ракеты обеих систем.