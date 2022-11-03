ВС РФ отразили пять атак ВСУ на Николаево-Криворожском участке, уничтожив 80 украинских бойцов

В Минобороны РФ сообщили, что российские военные отразили пять атак ВСУ на Николаево-Криворожском участке, уничтожив 80 украинских бойцов за минувшие сутки.

3 ноября официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что за минувшие сутки на Николаево-Криворожском участке фронта бойцы мотопехотных рот ВСУ предприняли пять попыток атаковать позиции служащих ВС РФ.

Конашенков добавил, что российские военнослужащие успешно отразили все атаки со стороны Украины, уничтожив не менее 80 единиц личного состава ВСУ, а также 6 боевых бронированных машин и 7 автомобилей украинской армии.