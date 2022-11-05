Лукашенко: санкции Зеленского против Беларуси говорят о несамостоятельности Киева

5 ноября Александр Лукашенко раскритиковал украинские санкционные меры в отношении Минска, выдвинув предположение о подконтрольности Украины другому государству.

Вечером субботы Александр Лукашенко публично заявил, что до начала специальной военной операции он относился к Владимиру Зеленскому как к своему собственному ребёнку, однако правительство Украины в одностороннем порядке ввело санкции против Беларуси, обвинив Минск в агрессии.

По мнению Лукашенко, антибелорусские ограничительные меры Киева лишь доказывают, что украинские власти являются подконтрольным Западу инструментом, который лишает Украину самостоятельности.