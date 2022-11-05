Лукашенко: санкции Зеленского против Беларуси говорят о несамостоятельности Киева
2022-11-05 18:00
5 ноября Александр Лукашенко раскритиковал украинские санкционные меры в отношении Минска, выдвинув предположение о подконтрольности Украины другому государству.
Вечером субботы Александр Лукашенко публично заявил, что до начала специальной военной операции он относился к Владимиру Зеленскому как к своему собственному ребёнку, однако правительство Украины в одностороннем порядке ввело санкции против Беларуси, обвинив Минск в агрессии.
По мнению Лукашенко, антибелорусские ограничительные меры Киева лишь доказывают, что украинские власти являются подконтрольным Западу инструментом, который лишает Украину самостоятельности.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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