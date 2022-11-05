Кулемзин: ВСУ обстреляли Ленинский и Буденновский районы Донецка из РСЗО HIMARS

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об обстреле из американской РСЗО HIMARS украинскими бойцами двух районов административного центра ДНР.

В субботу ночью, 5 ноября 2022 года, глава администрации Донецка Алексей Кулемзин заявил, что служащие Вооружённых сил Украины выпустили не менее 6 ракет из американской установки реактивного залпового огня HIMARS по Ленинскому и Буденновскому районам города.

Кулемзин, ссылаясь на местных жителей, добавил, что в районе универмага «Радуга» наблюдается возгорание, предположительно, из-за прямого попадания украинской ракеты в одно из зданий.