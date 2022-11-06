Washington Post: Белый Дом требует от Киева отказаться от негативных слов в адрес Путина

В США хотят, чтобы власти Украины отказались от позиции "не вести переговоров с Путиным".

Ранее в Украине заявили, что страна не будет вести переговоры о мире с Российской Федерацией, пока у власти находится Владимир Путин.

Теперь же, когда ситуация на фронте становится все более тяжелой, в Белом доме обратились к правительству Украины с призывом.

Washington Post уверяет, что в Белом доме призвали власти Украины отказаться от своей позиции по переговорам с Россией и отказаться от негативных слов в адрес Путина.

На фоне такого призыва также известно о том, что в США осознают усталость своих союзников от помощи Украине.