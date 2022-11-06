Во всех районах Херсона пропало электричество
2022-11-06 15:25
«Херсонобленерго» сообщило, что во всех районах административного центра Херсонской области пропало электричество.
В воскресенье днём, 6 ноября 2022 года, новостное агентство РИА, со ссылкой на «Херсонобленерго», сообщило об полном обесточивании всех районов города Херсона.
Представитель «Херсонобленерго» добавил, что в настоящее время специалисты пытаются установить причины отключения электричества во всех районах административного центра Херсонской области.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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