Трамп обвинил демократов в США в том, что они ведут страну к коммунизму

Основные лидеры избирательной кампании в США Джо Байден и Дональд Трамп выступили с последними обращениями к своим сторонникам накануне предварительных выборов, намеченных на 8 ноября.

В своем выступлении Байден назвал выборы «переломным моментом», который определит следующие 20 лет. Он сказал избирателям в колледже Сары Лоуренс, что они выбирают между двумя «принципиально разными взглядами на Америку».

Тем временем его предшественник в Белом доме Дональд Трамп находился в Майами, где выступал более часа, обвинив демократов за то, что они ведут страну к «коммунизму».

«Демократы хотят превратить Америку в коммунистическую Кубу или социалистическую Венесуэлу», — сказал Трамп собравшимся.

«Каждому латиноамериканскому американцу во Флориде и по всей стране мы приветствуем вас с распростертыми объятиями в нашей [республиканской] партии», — продолжил он.

Эксперты сходятся во мнении, что республиканцам удастся на этот раз переломить расклад сил в Конгрессе, что может положить конец законодательным инициативам президента США Байдена.