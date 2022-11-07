Трамп обвинил демократов в США в том, что они ведут страну к коммунизму
Основные лидеры избирательной кампании в США Джо Байден и Дональд Трамп выступили с последними обращениями к своим сторонникам накануне предварительных выборов, намеченных на 8 ноября.
В своем выступлении Байден назвал выборы «переломным моментом», который определит следующие 20 лет. Он сказал избирателям в колледже Сары Лоуренс, что они выбирают между двумя «принципиально разными взглядами на Америку».
Тем временем его предшественник в Белом доме Дональд Трамп находился в Майами, где выступал более часа, обвинив демократов за то, что они ведут страну к «коммунизму».
«Демократы хотят превратить Америку в коммунистическую Кубу или социалистическую Венесуэлу», — сказал Трамп собравшимся.
«Каждому латиноамериканскому американцу во Флориде и по всей стране мы приветствуем вас с распростертыми объятиями в нашей [республиканской] партии», — продолжил он.
Эксперты сходятся во мнении, что республиканцам удастся на этот раз переломить расклад сил в Конгрессе, что может положить конец законодательным инициативам президента США Байдена.
Опубликовано: Тарас Медведев
Лукашенко принял участие в чемпионате Беларуси по колке дров
Meta собирается начать увольнения после падения цены акций на 70%
МИД Ирана: Тегеран поставлял беспилотники России до начала спецоперации
Умер основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов
В результате пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме погибли 15 человек